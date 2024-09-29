Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку застеріг світ від спроб перемогти у війні ядерну країну.

Про це пише Associated Press.

Через три дні після того, як президент Росії Володимир Путін заявив про зміну ядерної доктрини своєї країни, міністр закордонних справ Сергій Лавров звинуватив Захід у використанні України, як інструменту для спроби “стратегічної поразки” Москви та “підготовки Європи” то того, аби й вона втягнулася “в цю суїцидальну ескападу”.

“Я не збираюся тут говорити про безглуздість і небезпеку самої ідеї намагатися боротися до перемоги з ядерною державою, якою є Росія”, — сказав Лавров.

Водночас під час пресконференції після виступу очільник російського зовнішньополітичного відомства заявив, що незалежно від того, чи отримають ЗСУ дозвіл на застосування зброї великої дальності, РФ оцінюватиме, наскільки західні країни зрозуміли його застереження.

“Дадуть вони дозвіл Україні на зброю великої дальності чи ні, тоді ми побачимо, як вони зрозуміли те, що вони почули”, — зазначив глава МЗС РФ.