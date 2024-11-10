Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто вважає, що результати президентських виборів у США, які відбулися на цьому тижні, створили абсолютно нову політичну реальність. Таким чином, перемога республіканця на виборах може означати, що наступного року в Європу повернеться мир.

Про це повідомляє Telex.

Сіярто зазначив, що адміністрація, уряд та президент США будуть мати зовсім інший, промирний підхід до провійськової позиції, яку вони займали до цього часу, що “ставить під сумнів і змушує змінити повністю провальну європейську стратегію”, яка була спрямована на розміщення зброї на території Росії й прийняття нових санкційних пакетів.

Угорський політик вважає, що перемога Дональда Трампа показує нову реальність не лише у світовій політиці, але й у житті Угорщини. За його словами, перемога республіканця на виборах означає, що є хороші шанси, що “наступний рік може повернути мир в Європу”.

За очікуваннями Сіярто, тепер США представлять бюджет, який відображає “цей час миру, в якому більше не потрібно витрачати все більше і більше ресурсів на виклики воєнного середовища, але їх можна витратити на заходи, які покращують повсякденне життя людей”.