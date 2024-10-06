Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга закликає європейські країни до меценатства та радить обрати регіони, де вони можуть змінити ситуацію на краще.

Про це він написав у соцмережі X.

За словами Сибіги, патронат країн-партнерів над українськими містами та регіонами має великий потенціал. Зокрема, це дозволяє надавати підтримку безпосередньо людям на місцях і матиме довгостроковий вплив у майбутньому.

Сибіга нагадав, що до ініціативи вже долучилась низка країн. Вони вже надають значну допомогу у відновленні обраних регіонів та сприяють інвестиціям та розвитку підприємництва.

“Я закликаю партнерів, які ще не зробили цього, приєднатися до меценатської ініціативи та обрати регіони, де вони можуть змінити ситуацію”, – написав глава МЗС.