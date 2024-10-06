Про це він написав у соцмережі X.
За словами Сибіги, патронат країн-партнерів над українськими містами та регіонами має великий потенціал. Зокрема, це дозволяє надавати підтримку безпосередньо людям на місцях і матиме довгостроковий вплив у майбутньому.
Сибіга нагадав, що до ініціативи вже долучилась низка країн. Вони вже надають значну допомогу у відновленні обраних регіонів та сприяють інвестиціям та розвитку підприємництва.
“Я закликаю партнерів, які ще не зробили цього, приєднатися до меценатської ініціативи та обрати регіони, де вони можуть змінити ситуацію”, – написав глава МЗС.
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