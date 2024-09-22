Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі згадав про делікатні переговори з США щодо дозволу Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по території Росії, наголосивши, що зараз критичний час для витримки та рішучості.

Про це пише The Guardian.

Виступаючи на конференції Лейбористської партії в Ліверпулі, Леммі сказав, що труднощі та виклики війни в Україні стануть “глибшими та суворішими”, особливо наприкінці 2025-2026 років і надалі, якщо війна триватиме.

“Тож це критичний час для нервів, сміливості, терпіння та сили духу від імені союзників, які підтримують Україну”, — сказав Леммі.

Також він підкреслив, що Україна та західні союзники обговорюють, “що ще може знадобитися”, аби допомогти Києву на полі бою, окрім спроб утримати лінію фронту, яка зазнає гострого тиску на сході.

Видання зазначає, що Велика Британія передала Україні ракети Storm Shadow зі своїх запасів, але її європейські партнери та США повинні дати дозвіл на використання їх на території Росії.

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також був присутній на позачерговому заході Лейбористської конференції. Він сказав, що Україна “як і раніше серйозно налаштована виграти цю війну” і перерахував низку прохань допомогти їй це зробити.

“Перш за все нам потрібно мати достатньо сучасної зброї”, – сказав Залужний.