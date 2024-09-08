Про це посадовець написав у соцмережі Х.

Очільник МЗС України наголосив, що порушення російськими безпілотниками повітряного простору Румунії та Латвії є нагадуванням, що агресивні дії РФ виходять за межі України. Колективною відповіддю союзників, на переконання Сибіги, має бути максимальна підтримка України.

“Сміливе колективне рішення використовувати ППО партнерів для збиття російських ракет і дронів над Україною. Сильніша і швидша військова допомога українським воїнам. Зняття обмежень на використання зброї Україною. Дійте зараз”, – наголосив Сибіга.

Додамо, що в НАТО засудили порушення російським дроном повітряного простору Румунії. За словами заступника генерального секретаря НАТО Мірчі Джоане, такі дії країни-агресора є безвідповідальними й потенційно небезпечними, однак інформації, яка б вказувала на навмисний напад Росії на союзників Альянсу наразі немає.

Нагадаємо, днями у Латвії розбився російський військовий безпілотник. Інцидент стався в Резекненському краї на сході країни. Національні збройні сили Литви розпочали розслідування. Президент Латвії Едгарс Ринкевичс заявив, що на подібні інциденти з російськими дронами необхідна колективна реакція світу, адже “кількість таких інцидентів на східному фланзі НАТО зростає”.