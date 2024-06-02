Попри стрімку ескалацію напруженості в Азійсько-тихоокеанському регіоні, війна з Китаєм не є ані близькою, ані неминучою.

Про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін, у рамках щорічного безпекового форуму “Діалог Шангрі-Ла” в Сінгапурі, повідомляє Associated Press.

“Війна чи боротьба з Китаєм, на мій погляд, не є ані близькою, ні неминучою. Не кожен діалог є приємним, проте важливо, щоб ми підтримували спілкування. І важливо, щоб ми продовжували підтримувати наших союзників і партнерів і заради їхніх інтересів”, – сказав міністр.

Остін наголосив на важливості відновлення діалогу між ним та його китайським колегою Донг Джуном для уникнення непорозумінь.

“Поки ми розмовляємо, ми можемо визначити ті проблеми, які викликають занепокоєння, і ми хочемо переконатися, що ми усунули бар’єри, щоб гарантувати відсутність неправильного сприйняття та прорахунків … які можуть вийти з-під контролю. Ви можете робити такі речі, лише якщо говорите”, – сказав очільник Пентагону.

Видання зазначає, що задля протистояння активності Китаю, США нарощують військові навчання в регіоні разом зі своїми союзниками. Це робиться для того, щоб підкреслити свою концепцію “вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону”, що має на меті створити вільні умови для судноплавства через спірні води, включаючи Тайванську протоку.