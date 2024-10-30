Росія не зможе здобути перемогу над Україною, навіть незважаючи на те, що Кремль вже розмістив тисячі солдатів КНДР на своїй території.

Про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін на спільній пресконференції з міністром оборони Південної Кореї Кім Йон Хеном.

“Наразі є дані про те, що Північна Корея направила близько 10 тис. солдатів для навчання на сході Росії. І деякі з цих військ КНДР уже наблизилися до України, і ми бачимо, що вони одягнені в російську форму і забезпечені російським обладнанням”, — сказав він.

Остін також нагадав, що Росія підписала резолюцію Ради Безпеки ООН, яка зобов’язує не надавати військову допомогу Північній Кореї. За його словами, “звернення за військами до такої держави-ізгоя, як Північна Корея, лише зазначає, наскільки великі його (Путіна) проблеми”.