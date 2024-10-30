Про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін на спільній пресконференції з міністром оборони Південної Кореї Кім Йон Хеном.
“Наразі є дані про те, що Північна Корея направила близько 10 тис. солдатів для навчання на сході Росії. І деякі з цих військ КНДР уже наблизилися до України, і ми бачимо, що вони одягнені в російську форму і забезпечені російським обладнанням”, — сказав він.
Остін також нагадав, що Росія підписала резолюцію Ради Безпеки ООН, яка зобов’язує не надавати військову допомогу Північній Кореї. За його словами, “звернення за військами до такої держави-ізгоя, як Північна Корея, лише зазначає, наскільки великі його (Путіна) проблеми”.
“І ми ставимося до цього дуже серйозно. Ми закликаємо Кремль змінити курс і повністю усвідомлюємо наслідки для безпеки як Європи, так і Індо-Тихоокеанського регіону. Путін не здобуде перемогу в Україні, навіть із більшою допомогою Північної Кореї”, — зауважив Остін.
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