Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що під час наступного візиту до Києва планує підняти питання ексгумації жертв Волинської трагедії. Він зазначив, що Україні слід "знайти рішення", інакше Польща може "вжити жорсткіші заходи".

Про це Сікорський заявив в інтерв’ю Le Monde.

Глава польської дипломатії розповів, що аід час візиту до Києва хоче порушити тему вшанування загиблих у Волинській трагедії.

“Те, що сталося в 1943 році під час німецької окупації Польщі та України, було планом українського [руху] опору [провести] етнічну чистку Волинської області […] шляхом масового вбивства польського цивільного населення”, — розповів французькому виданню польський міністр.

Він заявив, що протягом кількох місяців було вбито від 80 000 до 120 000 людей. Водночас Сікорський визнав, що «​”були й акти помсти з боку польського руху опору”.

Очільник польського МЗС зазначив, що Польща подолала свій імперський синдром щодо України, але має одне прохання — провести ексгумацію жертв Волинської трагедії, щоб поховати їх за християнським звичаєм.

За словами Сікорського, він хоче донести дві думки. Пояснити полякам, що неможливо повернути до життя жодну із жертв Волинської трагедії, але можна будувати краще майбутнє з сусідами. А українцям — що треба “знайти рішення, перш ніж Польща вживатиме жорсткіших заходів”.

“Наша громадськість дуже схвильована з цього приводу. Тоді вцілілих поляків депортували до Польщі, а їхні нащадки тепер представляють мільйони людей, для яких це питання є важливим і які голосують”, — пояснив глава польського МЗС.

Він підсумував, що “великі нації здатні розпізнавати темніші місця у своїй історії”.