Про це повідомляє пресслужба російського дипломатичного відомства.

Як зазначають у РФ, дзвінок був ініційований Угорщиною, а учасники розмови “дали високу оцінку рівню російсько-угорського політичного діалогу”.

“Акцентовано, що двостороння взаємодія, незважаючи на вкрай непросту міжнародну обстановку, продовжує поступально розвиватися в дусі здорового прагматизму й взаємної вигоди”, – кажуть у російському МЗС.

Водночас у міністерстві закордонних справ РФ додають, що Сіярто й Лавров “наголосили на необхідності безумовного забезпечення Києвом прав усіх національних меншин, які проживають у країні”.

У вівторок, 2 липня, до української столиці для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським прибув прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.