Міністр військово-повітряних сил США Френк Кендалл припустив можливість військового конфлікту між Сполученими Штатами, Китаєм або Росією у найближчому майбутньому. Заява прозвучала на тлі посилення співпраці між Москвою та Пекіном.

Про це заявив міністр ВПС США Френк Кендалл, пише Newsweek.

Він наголосив, що однією з ключових цілей Пентагону є збереження переваги над Китаєм, а також протидія російській агресії.

“Конфлікт із Китаєм або Росією не є чимось малоймовірним — він може трапитися в будь-який момент. Китай має зброю, здатну завдати удару по американських силах у Тихоокеанському регіоні, зокрема в районі Тайваню та Південно-Китайського моря”, – заявив Кендалл.

Він також зазначив, що Росія неодноразово демонструвала готовність до застосування сили проти сусідів. За його словами, ризик використання ядерної зброї з боку РФ став набагато реальнішим.

“Потенціал застосування ядерної зброї став настільки реальним, наскільки я коли-небудь відчував”, – додав міністр.

Загострення ситуації в міжнародних відносинах змушує американське військове керівництво зосереджуватися на підготовці до можливих конфліктів, які можуть спалахнути через стратегічну конкуренцію з Китаєм чи агресивні дії Росії.