Про це повідомило САП.
ЗМІ пишуть, що, ймовірно, мова йде про главу Антимонопольного комітету Павла Кириленка, який також очолював Донецьку ОДА.
Керівнику державного органу зі спеціальним статусом повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. Це сталося 14 серпня 2024 року за погодженням прокурора САП.
Особа, яка обіймала посаду керівника обласної державної адміністрації, підозрюється у корупційних діях, зокрема у незаконному набутті 21 об’єкта нерухомості та люксового автомобіля, шляхом оформлення їх на родичів дружини.
Дії кваліфіковані за статтями 368-5 та 366-2 КК України.
Посадовець має у власності 7 квартир у Києві та Ужгороді, будинок з земельними ділянками під Києвом, 2 гаражних бокси, 6 машино-місць, 3 нежитлових приміщення та автомобіль «ВМW Х3».
Загальна вартість активів чиновника становила 61,7 млн грн, що перевищує його законні доходи. Для приховання незаконного збагачення він не вказав інформацію про майно у деклараціях за 2020-2023 роки.