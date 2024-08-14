САП повідомило про підозру в незаконному збагаченні на 56 мільйонів гривень керівнику держоргану зі спецстатусом.

Про це повідомило САП.

ЗМІ пишуть, що, ймовірно, мова йде про главу Антимонопольного комітету Павла Кириленка, який також очолював Донецьку ОДА.

Керівнику державного органу зі спеціальним статусом повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. Це сталося 14 серпня 2024 року за погодженням прокурора САП.

Особа, яка обіймала посаду керівника обласної державної адміністрації, підозрюється у корупційних діях, зокрема у незаконному набутті 21 об’єкта нерухомості та люксового автомобіля, шляхом оформлення їх на родичів дружини.

Дії кваліфіковані за статтями 368-5 та 366-2 КК України.

Посадовець має у власності 7 квартир у Києві та Ужгороді, будинок з земельними ділянками під Києвом, 2 гаражних бокси, 6 машино-місць, 3 нежитлових приміщення та автомобіль «ВМW Х3».

Загальна вартість активів чиновника становила 61,7 млн грн, що перевищує його законні доходи. Для приховання незаконного збагачення він не вказав інформацію про майно у деклараціях за 2020-2023 роки.