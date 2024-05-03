Президент США Джо Байден анонсував санкції за глобальне придушення свободи преси.

Про це йдеться у його заяві з нагоди Всесвітнього дня свободи ЗМІ.

«Вільна преса є вагомою опорою демократії, і жінки та чоловіки в усьому світі, які її підтримують, виконують життєво важливу роботу», – наголосив глава Білого дому.

Байден також підкреслив, що журналісти докладають чимало зусиль, щоби викрити корупцію, задокументувати хід війни, звернути увагу на загрози громадській безпеці та надати суспільству важливу інформацію. Деякі журналісти віддали цій роботі своє життя, інші зазнали важких травм або втратили свободу, зауважив Байден.

«Журналістика ніде на землі не повинна бути злочином. У Всесвітній день свободи преси ми вшановуємо хоробрість і жертовність журналістів і медіапрацівників у всьому світі, які ризикують усім заради правди», – заявив президент США.

Він розповів, що минулий рік став одним із найнебезпечніших для журналістів за останній час. Однією з причин цього стали війни, понад 300 журналістів були ув’язнені по всьому світу, в тому числі в Росії, Сирії та інших країнах.

«У Всесвітній день свободи преси США закликають до негайного та беззастережного звільнення всіх журналістів, які потрапили за ґрати просто за виконання своєї роботи. І ми закликаємо захищати журналістів скрізь, у тому числі під час військових дій», – наголосив президент США.

Він запевнив, що його адміністрація продовжить підтримувати вільні та незалежні ЗМІ всюди.

«Ми зібрали коаліцію країн для того, щоби протидіяти поширенню та зловживанню комерційним шпигунським програмам, які часто використовуються для стеження за журналістами по всьому світу. І ми вживаємо заходів для боротьби зі злочинами проти журналістів, посилення безпеки незалежних ЗМІ та надання правової підтримки журналістам-розслідувачам», – зауважив Байден.

Байден також зазначив, що глобальне придушення свободи преси є серйозною загрозою національній безпеці.