Глобальний саміт миру може й повинен довести, що не хтось один буде визначати, як жити всім іншим у світі, а світова більшість – спільно і на основі міжнародного права.

Про це у своєму вечірньому відеозверненні розповів Володимир Зеленський.

«Важливо, щоб якнайбільше країн узяли участь у Глобальному саміті миру.» – наголосив президент.

Глава держави подякував кожному лідеру, усім політичним і громадським діячам, які допомагають Україні з організацією першого саміту.

Президент також розповів, що активно проводить наради щодо організації саміту.

«Я вдячний усій нашій команді, яка працює, щоб Формула миру була повністю реалізована. Відповідної нашої активності буде багато і найближчими днями та тижнями. Усі разом у світі маємо примусити Росію до миру», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбудеться конференція високого рівня, спрямована на досягнення миру в Україні. Подія відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн. Метою конференції є створення умов, сприятливих для досягнення тривалого миру в Україні, а також «конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі».