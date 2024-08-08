78 метрів – більше ніж Пізанська вежа, три чверті Статуї Свободи, висота 25-поверхового будинку. Саме на таку глибину пірнула Катерина Садурська без кисню та ласт на минулорічному чемпіонаті світі з фрідайвінгу та встановила абсолютний рекорд світу.

Окрім цього, Катя є чотирьох кратною чемпіонкою світу та має на балансі ще три світових рекорди у найскладнішій дисципліні фрідайвінгу – занурення без ласт.

“Якщо у інших дисциплінах спортсмени можуть розраховувати на додаткове обладнання, вдосконалювати його, то в цій дисципліні можна розраховувати лише на можливості свого тіла”, – говорить Катерина.

Прогрес у дисципліні “без ласт” у жінок зайняв понад 10 років. У 2007 році спортсменка з Британії Сара Кемпбелл встановила рекорд 56 м, потім були невеликі підвищення рекорду спортсменками, у 2021 – Алесія Зеккіні з Італії пірнула на 74 м, попередній рекорд – 75 м поставила спортсменка з Хорватії у 2022 році, а у 2023 – наша Катя “поглибила” рекорд на 3 метри.

Також спортсменка занурювалась на глибину 97 м по тросу на чемпіонаті світу FIM, де виборола золоту медаль та встановила національний рекорд. А під час одного з тренувань Катерина пірнула на 100 метрів з моноластою.

Цьогоріч Катерина Садурська готується знов брати участь у найважливіших змаганнях року – чемпіонаті світу, який відбудеться в Каламаті (Греція) з 2 по 13 жовтня 2024 року. На даний момент відомо, що фрідайверка буде єдиною представницею України на цих змаганнях.

“Згадую минулий рік, він був трохи іншим. Щорічний чемпіонат світу з фрідайвінгу проходив в тропічному Гондурасі: карибський басейн, тепла вода, відсутність термоклину – ідеальні умови для занурення. Цього ж року змагання проходитимуть у Греції в прохолодному жовтні. А це значить, що буде необхідний товший гідрокостюм та трохи більша кількість грузів. А перепад температур у морі з 27 до 19 градусів (або більше) і можливі підводні течії можуть сильно вплинути на результат. Але всі в однакових умовах пірнатимуть, тож буде цікаво”.

Навіть невеликий термоклин (перепад температури) провокує стресову реакцію організму, що може вплинути на вирівнювання тиску і фридайверу складніше контролювати свій організм та м’язи. Збільшується ризик баротравм.

Не дивлячись на нові виклики, певний ризик та складність підготовки, для Каті важливо знов нагадати світу про війну в Україні та довести, що українці – нація переможців.

“Глибоке занурення – це завжди стрес для організму.. Аби такого не сталося, я готую себе до змагань не тільки фізично, а й ментально”.

Підготовка до змагань фридайверки передбачає комплексну фізичну підготовку як у воді (пірнання в глибину, плавання), так і на суші – заняття в залі, сухі дихальні вправи для підготовки легенів для глибини, вирівнювання тиску. Також неабияке значення має ментальна складова тому медитація, візуалізація – невіддільна частина тренувального процесу.

Катерина наразі проходить адаптацію на Кіпрі, де умови подібні до цьогорічних змагань і вже у вересні поїде тренуватися безпосередньо на локацію де проходитиме чемпіонат.

Місто – господар змагань (Каламата) повідомило про те, що готове прийняти понад 130 спортсменів з більше ніж 40 країн та надати їм ідеальні умови для змагань.

Слідкувати за підготовкою Каті можна на її особистій сторінці в Інстаграм.