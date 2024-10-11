Про це повідомляє hromadske із зали суду.

«Вони обіцяли зробити це 8 місяців тому і не зробили. Чіткі терміни служби. Я за те, щоб нарешті у нашій країні відповідність була не тільки для військових, які пішли у СЗЧ, але й для Верховного головнокомандувача, що обіцяв це (чіткі терміни служби – ред.) військовим. Також для міністра оборони, який також обіцяв. Я хочу, щоб нарешті нас почули», — сказав Гнезділов.

Він також зазначив, що не хоче, аби його повернення до війська сприймалося як ознака «слабкості».

«Я все ж таки чекаю, коли буде відповідна ініціатива від наших керманичів. Якщо її не буде, крім того, що я буду боротися за свою свободу, я буду застосовувати інші методи впливу. Такі як голодування та інше. Якщо наша країна дожилася до того, що тюрми заповнені військовими і їх не хочуть чути, тоді нам треба боротися навіть ціною власного життя», — додав він.

Раніше повідомлялося, що Сергій Гнезділов самовільно залишив частину, аби привернути увагу до проблеми відсутності чітких термінів служби у війську. Він наголошував на тому, що за Конституцією громадяни мають обов’язок захищати державу, але, на його думку, наразі відсутня державна політика щодо демобілізації.

Після цього у 56-й бригаді розпочалося службове розслідування, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 408 Кримінального кодексу України — дезертирство, за яке під час воєнного стану передбачено ув’язнення від 5 до 12 років.

За словами військового адвоката Романа Ліхачова, самовільне залишення частини трактується як відмова повертатися до конкретної військової частини, хоча людина не проти продовжувати службу. У випадку Гнезділова ж умисел, як зазначає адвокат, “можливо спрямований на те, що він взагалі не хоче служити”, що й призвело до кваліфікації як дезертирства. Однак, на думку Ліхачова, у разі повернення Гнезділова до військової частини, справу можуть закрити.

9 жовтня військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова затримали.