Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Гнезділов подякував своїм адвокатам за боротьбу та зазначив, що виграш у суді був для нього неочікуваним через політичну складову його справи.
“Сьогодні набирає чинності рішення суду по моєму поверненню. Хочу подякувати моїм адвокатам. Враховуючи заполітизованість моєї справи, ми, якщо чесно, і не очікували, що виграємо. Адвокати боролись, як леви”, – написав він.
Військовий заявив, що через десятки порушень з боку прокуратури та ДБР, він має намір притягнути відповідальних до відповідальності.
“За все буде відповідь. Будуть скарги, суди, в тому числі і ЄСПЛ, бо правда — важлива. Важливо говорити про проблеми, попри все, бо це — перший крок на шляху їхнього вирішення. Говорити, а не замовчувати. Вирішувати, а не ігнорувати”, — висловився він.
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