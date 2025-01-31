Сергій Гнезділов, військовий, який торік самовільно залишив військову частину, повернувся на службу. Однак він заявив, що планує звернутися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через порушення своїх прав.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Гнезділов подякував своїм адвокатам за боротьбу та зазначив, що виграш у суді був для нього неочікуваним через політичну складову його справи.

“Сьогодні набирає чинності рішення суду по моєму поверненню. Хочу подякувати моїм адвокатам. Враховуючи заполітизованість моєї справи, ми, якщо чесно, і не очікували, що виграємо. Адвокати боролись, як леви”, – написав він.

Військовий заявив, що через десятки порушень з боку прокуратури та ДБР, він має намір притягнути відповідальних до відповідальності.

“За все буде відповідь. Будуть скарги, суди, в тому числі і ЄСПЛ, бо правда — важлива. Важливо говорити про проблеми, попри все, бо це — перший крок на шляху їхнього вирішення. Говорити, а не замовчувати. Вирішувати, а не ігнорувати”, — висловився він.