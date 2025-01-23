Військовослужбовець Сергій Гнезділов, який раніше оголосив про самовільне залишення частини, повертається на службу після скасування запобіжного заходу.

Про це повідомила його адвокатка Анастасія Бурковська в коментарі для hromadske.

23 січня Бабушкінський районний суд Дніпра ухвалив рішення скасувати запобіжний захід щодо Гнезділова. Він буде звільнений у залі суду. «Радіо Свобода» уточнює, що Гнезділов за три дні він має повернутися на службу. Він буде оператором БПЛА.

У вересні 2024 року Сергій Гнезділов самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до відсутності чітких термінів служби в Збройних силах та проблем із демобілізацією. Військовий наголошував, що питання перепочинку піхоти та встановлення чітких термінів служби є важливими для національної безпеки.

Після цього інциденту у 56-й бригаді розпочали службове розслідування, а правоохоронці порушили кримінальне провадження за ст. 408 Кримінального кодексу України (дезертирство), що передбачає покарання у вигляді ув’язнення на строк від 5 до 12 років.

Гнезділов служить у Збройних силах України з 2019 року, брав участь у боях на сході України. Також він є громадським активістом, засновником фестивалю «виделкаfest» і ведучим «++ подкасту» на hromadske.