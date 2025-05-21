7–8 червня у Києві відбудеться Веган Вікенд X — десята ювілейна подія від ГО «Кожна Тварина». Цьогорічний фестиваль стане не просто найбільшою подією сезону для організації, а й точкою переосмислення формату: відтепер це не серія заходів протягом року, а один масштабний фестиваль, що відбуватиметься раз на рік.

Фестиваль пройде на території наших друзів та партнерів ∄ (Кирилівська, 41), повертаючись до знайомих просторів Community Сafé та Community Garden, проте цього разу ще й розшириться — охопить Concert Hall і прилеглу до інституції територію.

100% залучених коштів буде спрямовано на підтримку Сил оборони України — до 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» та на веган-пайки.

Ілюзія безпеки: центральна концепція фестивалю

Ключова тема Веган Вікенд X — «Ілюзія безпеки» — досліджує суспільну тенденцію абстрагуватися від незручної правди про експлуатацію тварин. Це буде відображено у візуальному оформленні фестивалю: напівпрозорі сітки та тюль символізуватимуть крихкий бар’єр між людським світом і реальністю тварин у неволі. З одного боку, ці елементи викликають відчуття захищеності, з іншого — приховують правду про тваринництво.

«Ми часто віримо, що, відвертаючись від болючих тем, можемо захистити себе від важких емоцій. Але така стратегія — ілюзія безпеки. Світ не зупиняється лише тому, що ми не хочемо його бачити. Тварини сьогодні залишаються невидимими для більшості людей: їхнє життя, страждання та смерть витіснені за межі людської уваги. І поки суспільство відвертається, вони продовжують страждати від наслідків нашого вибору та дій», — розповідають у «Кожній Тварині».

Тварини стануть центральним образом мультимедійної виставки під кураторством u2203 (студії креативного та тех продакшну від ∄) та студії Photinus, а також головною темою індивідуальної фотовиставки всесвітньо відомої фотографки та зоозахисниці Джо-Енн МакАртур — засновниці міжнародної організації We Animals Media, яка через документальну фотографію висвітлює життя тварин у світі людини.

Що нового у Веган Вікенд X

Розширена локація : фестиваль охопить Community Сafé та Community Garden, Concert Hall та прилеглу територію.

: фестиваль охопить Community Сafé та Community Garden, Concert Hall та прилеглу територію. Велика мультимедійна експозиція , створена у співпраці з u2203 та Photinus.

, створена у співпраці з u2203 та Photinus. Фотовиставка з роботами канадської фотожурналістки, веган-активістки та засновниці We Animals Джо-Енн МакАртур.

з роботами канадської фотожурналістки, веган-активістки та засновниці We Animals Джо-Енн МакАртур. Дві музичні сцени (інформацію про кожного артиста можна знайти тут) : • Garden Stage — сцена у класичному фестивальному форматі з діджей-сетами та лайвами. Тут звучатиме м’яка танцювальна електроніка, інструментальна й інді-музика. Це простір для спільного музичного досвіду — щоб відпочити, потанцювати чи зануритися у звук.• Concert Hall Stage — сцена, що працюватиме в тандемі з медіаартекспозицією, створюючи простір для занурення, споглядання та внутрішніх роздумів. Тут звучатиме експериментальна електроніка, що резонує з візуальним мистецтвом і досліджує межі сприйняття — без екстремального нойзу чи танцювальних ритмів.

: • — сцена у класичному фестивальному форматі з діджей-сетами та лайвами. Тут звучатиме м’яка танцювальна електроніка, інструментальна й інді-музика. Це простір для спільного музичного досвіду — щоб відпочити, потанцювати чи зануритися у звук.• — сцена, що працюватиме в тандемі з медіаартекспозицією, створюючи простір для занурення, споглядання та внутрішніх роздумів. Тут звучатиме експериментальна електроніка, що резонує з візуальним мистецтвом і досліджує межі сприйняття — без екстремального нойзу чи танцювальних ритмів. Імерсивні активності , що дозволять зануритися у контекст події, відчути світ з перспективи інших істот та переосмислити межі власного сприйняття.

, що дозволять зануритися у контекст події, відчути світ з перспективи інших істот та переосмислити межі власного сприйняття. Маркет у колаборації з БФ «Спілка» .

. Лекторій.

Великий веганський фудмаркет та бар, тату за донат, портрети за донат та інші активності.

Line-up

7 червня

Concert Hall

Molodyk

Emil Asadow

smalta

KESER1

NFNR

Ujif_notfound

Oleksii Podat

Community Garden

Sawras (dj)

Oleksandr Yavdyk

Human Margareeta

Yuvi

Андрій Бармалій

secret guest

8 червня

Concert Hall

tofudj (dj)

Anna Dovhan

noorj

stonefromthesky

Maryana Klochko

Auua (dj)

Community Garden

Pogulyay

Symonenko

KBT

headachee

Ariadna

secret guest

Партнери фестивалю

Фестиваль відбудеться за підтримки генерального партнера Eat Me At, а також некомерційних партнерів: інституції ∄ (відомої як клуб на Кирилівській), u2203 та студії Photinus.

Інформація про квитки

Квитки вже у продажу за посиланням: https://secure.wayforpay.com/payment/vegan_weekendX — Ціна зростатиме ближче до події.

Слідкувати за оновленнями можна в Instagram фестивалю: https://www.instagram.com/vegan_weekend/

Про організаторів:

Веган Вікенд — це благодійний фестиваль ГО «Кожна Тварина», головна мета якого — популяризація веганства, підтримка Сил оборони України та формування етичного й свідомого суспільства, де тварини вільні й не сприймаються як їжа, товар чи одяг.

ГО «Кожна Тварина»

була заснована у 2019 році з метою популяризації веганства та формування руху за права всіх тварин. У рамках нашої діяльності ми створюємо навчальні курси, проводимо освітні події, організовуємо вуличні акції, проводимо благодійні фестивалі, заохочуємо веганів ставати активістами та рятуємо тварин від експлуатації. Наша місія — створити світ, в якому тварини вільні від експлуатації та не сприймаються, як ресурси та власність.