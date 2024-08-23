Про це у статті пише ГО «Спільнота Оленівки».

Азовсталь стала останнім бастіоном Маріупольського гарнізону, де українські захисники мужньо утримували позиції, сподіваючись на допомогу. Після початку процесу виходу в полон 16 травня 2022 року, який називали “евакуацією”, залишаються невирішеними питання щодо умов і результатів переговорів.

Весною 2024 року ГО «Спільнота Оленівки» звернулася до очільника ГУР Кирила Буданова з пропозицією створити окрему переговорну групу для звільнення всього Маріупольського гарнізону з полону, але отримала відмову без пояснень.

Організація зібрала інформацію про події на Азовсталі у 2022 році, зокрема про участь Олександра Ковальова, народного депутата України, у переговорах щодо евакуації військових. За матеріалами CNN, переговори почалися 9 травня 2022 року за участі Ковальова і Дмитра Усова, а з російської сторони – Алексєєва та Зоріна.

Невідомо, на яких умовах українські військові потрапили в полон, але їм обіцяли порятунок та повернення додому. Попри численні запити, чіткої відповіді про роль Ковальова та інших учасників переговорів українська сторона не надала.

ГО «Спільнота Оленівки» закликає до спільної зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, Кирилом Будановим, Дмитром Усовим, Денисом Прокопенком, Олександром Ковальовим та родинами військовополонених, щоб знайти шлях для повернення захисників додому.

Організація також звертається до ЗМІ з проханням взяти коментарі в учасників переговорного процесу, аби дізнатися більше про умови досягнутих домовленостей.