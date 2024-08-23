Колекція годинників Віктора Медведчука, оцінена у 10,6 млн грн, виставлена на онлайн-аукціони.

Про це повідомила у Телеграмі голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума.

«Колекція наручних годинників державного зрадника Віктора Медведчука, що складається з 20 лотів, вже виставлена на Prozorro.Продажі. АРМА реалізує годинники держзрадника, загальна оцінка яких становить 10,6 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Серед найдорожчих лотів – Breguet 4416К (оцінений у 1,86 млн грн), Patek Philippe (1,27 млн грн), Dolce & Gabbana (922 тис. грн).

Участь в аукціонах може взяти кожен бажаючий, окрім осіб, пов’язаних з державою-агресором.

Після реалізації годинників кошти надійдуть до депозитного портфелю АРМА, після чого будуть використані для закупівлі військових облігацій.

Аукціони триватимуть 14 днів.

Крім того, АРМА вже реалізує частину арештованого білоруського хлориду калію, розміщеного у 151 вагоні. Загальна сума реалізації становить 111 млн грн, включаючи 43,6 млн грн митних платежів, які нацагентство перерахує до державного бюджету України.

Як повідомлялося, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало на аукціоні автомобіль Maybach, що належав Віктору Медведчуку, за 1,8 млн грн.