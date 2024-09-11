Про це повідомили в Управлінні туризму та промоцій КМДА.

Актор, який є послом доброї волі ООН, візьме участь у Саміті перших леді та джентльменів, організованому Оленою Зеленською. Захід відбудеться в столиці 12 вересня, у четвер.

Під час прогулянки по Києву Майкл Дуглас відвідав Михайлівський Золотоверхий монастир, Михайлівську площу та парк “Володимирська гірка”, звідки оглянув краєвиди Дніпра. Після цього актор завітав до Андріївської церкви.

“Почесний гість був вражений красою архітектури нашого улюбленого міста, а також активно цікавився історичними подіями, які відбувалися у Києві. Були раді стати частиною відвідин друга України”, — зазначено в повідомленні.

Майкл Дуглас, лауреат премії “Оскар” і голлівудський актор, з перших днів повномасштабного вторгнення активно підтримує Україну.