Марина Єрохіна, голова Харківської районної державної адміністрації, місто якої зазнає ракетних атак рф, купила два автомобіля TESLA на аукціоні в США, а її чоловік ще дві такі ж.

Про це повідомляють “Українські новини”.

За даними Українських Новин, 25 листопада 2023 року Єрохіна придбала два автомобілі Tesla на аукціоні в США: Tesla Model S 2015 року за 367 807 гривень та Tesla Model Y 2020 року за 624 885 гривень.

Цікаво, що і її чоловік також розширив автопарк тією ж маркою автомобілів. Ще 1 червня 2023 року він придбав Tesla Model S 2019 року випуску, а в листопаді 2022 року – Tesla Model Y 2021 року.

Сумарна вартість автомобілів не відома, бо вартість автомобілів чоловіка не вказана у декларації.