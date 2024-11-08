Про це Боррель заявив під час спілкування з журналістами на неформальній зустрічі глав держав і урядів ЄС у Будапешті у п’ятницю, передає “Інтерфакс-Україна”.
“Я планую вирушити в Україну найближчими днями, щоб разом з українською владою подивитися, як ми можемо й далі підтримувати їх. Тому що ми маємо продовжувати підтримувати їх. У будь-якому разі, ми не можемо віддати на аутсорсинг нашу здатність діяти. Хоч би що відбувалося у США, ми маємо свої інтереси, ми маємо свої цінності”, — сказав він.
Крім того, Боррель наголосив, що, “безумовно, США — наш найважливіший партнер”, і ЄС хоче й надалі бути сильним партнером США, але необхідно нарощувати власний потенціал.
“Хоч би що відбувалося в інших домівках, ми маємо продовжувати працювати в нашій домівці. Рецепт майбутнього Європейського Союзу — це єдність”, — зазначив він.
За його словами, “єдиний рецепт виживання для Європи — бути більш згуртованою і будувати більш сильну, суверенну Європу, здатну протистояти викликам світу, не передаючи безпеку кому-небудь ще”. Окремо він наголосив, що безпека потребує великих інвестицій в оборону, технології.
“Якщо вас немає за столом, ви опинитеся в меню. Те саме можна сказати і про Україну. Україна має бути за столом, а не в меню. Тому ми маємо продовжувати підтримувати незалежність, суверенітет України. Хоч би що сталося, ми повинні продовжувати виконувати наші зобов’язання перед Україною”, — додав Боррель.
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