Напередодні головування Польщі в Раді ЄС Голова Європарламенту Роберта Мецола виступила із промовою, у якій вона наголосила на важливості підтримки України, а також сусідньої Білорусі задля безпеки усієї Європи.

Про це йдеться у тексті заяви, опублікованій на сайті Європейського парламенту.

“Підтримка України, підтримка вільної та демократичної Білорусі — не суто альтруїзм: це стосується нашої безпеки, безпеки Європи та всієї глобальної архітектури безпеки. Польща, як ніхто це розуміє”, — сказала Мецола.

Також вона наголосила на тому, що підхід Європи до питань безпеки має бути рівноправним, а це означає посилення.

“Щодо безпеки: це означає робити більше для виконання наших зобов’язань перед НАТО тощо. Це означає збільшення видатків на оборону та побудову Європи, яка є не просто безпечнішою, а й сильнішою – готовою до викликів сьогодення та готовою до невизначеності завтрашнього дня”, – зауважила Голова Європарламенту.

Наприкінці промови Мецола сказала, що серед першочергових задач потрібно довести, що Європа – це не “летаргічний континент, який занепадає”, а це означає – “знайти політичну волю та сміливість для прийняття необхідних рішень”.

“Ми знаємо, що у нас є інструменти, ми знаємо, що нам робити – ми маємо багаторічний досвід – нам просто потрібно мати мужність, щоб це зробити. І звичайно – це не тільки мужність. Для цього нам також потрібна політична реальність. Це означає стабільні уряди в державах-членах. Тому, коли ми говоримо про наші цінності, про демократію, свободу та верховенство права, ми не говоримо про якісь високі ідеї, заховані на старих і запорошених книжкових полицях. Ми говоримо про ті цінності, які дають країні стабільність, передбачуваність, які роблять її надійним партнером на світовій арені”, – наголосила Мецола.