Шарль Мішель підкреслив, що конструктивний та інклюзивний діалог зараз має першорядне значення.

Про це Голова Європейської ради Шарль Мішель написав у соцмережі X.

“Ми беремо до уваги попередню оцінку ОБСЄ/БДІПЛ та закликаємо Центральну виборчу комісію та інші органи виконати свій обов’язок щодо швидкого, прозорого та незалежного розслідування та ухвалення рішень щодо порушень на виборах та звинувачень у них. Щодо можливих порушень має бути проведене серйозне розслідування та прийняті рішення. Ми повторюємо заклик ЄС до керівництва Грузії продемонструвати свою тверду відданість курсу країни на вступ до ЄС, що також відповідає висновкам, зробленим у червні та жовтні цього року Європейською комісією”, — сказав Мішель.

Він підкреслив, що конструктивний та інклюзивний діалог зараз має першорядне значення.

Голова Євроради також заявив, що має намір внести питання щодо Грузії до порядку денного неформального засідання Європейської ради, що відбудеться 8 листопада у Будапешті.