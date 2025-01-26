Дані Даян звинуватив Ілона Маска також і в загрозі демократичному майбутньому Німеччини після його виступу на з'їзді ультраправої партії Альтернатива для Німеччини (AfD).

Про це повідомляє NBC News.

25 січня AfD офіційно запустила свою передвиборчу кампанію перед виборами в Бундестаг, які відбудуться за місяць. На з’їзді партії того ж дня по відеозв’язку виступив Ілон Маск. Під час свого виступу він заявив, що AfD є головною надією Німеччини.

Мільярдер також зазначив, що, на його думку, наразі в Німеччині «занадто фокусуються» на подіях минулого, а «діти не повинні нести відповідальність за гріхи батьків».

На це відреагував голова ізраїльського меморіалу жертвам Голокосту, заявивши, що «пам’ять і визнання темного минулого країни та її народу повинні займати центральне місце у формуванні німецького суспільства».

“Якщо цього не буде зроблено, це буде образою для жертв нацизму і явною небезпекою для демократичного майбутнього Німеччини”, — зазначив Даян.

Цього ж тижня Ілона Маска розкритикували за жест, який він зробив під час інавгурації президента США Дональда Трампа. Цей жест чимало людей сприйняли як нацистське вітання.