Про це пише Index.
За словами Сійярто, глава МЗС України відвідає Будапешт наступного тижня, оскільки існує незавершена суперечка з українською стороною, пов’язана з правами угорської меншини.
У виданні наголошують, що йдеться про незавершену суперечку з Україною, яка нібито порушила права угорської меншини та надзвичайно обмежила їхні права у 2015 році.
Сійярто сподівається, що з новим міністром закордонних справ України вдасться знайти рішення.
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