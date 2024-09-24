Глава МЗС України Андрій Сибіга

Про це пише Index.

За словами Сійярто, глава МЗС України відвідає Будапешт наступного тижня, оскільки існує незавершена суперечка з українською стороною, пов’язана з правами угорської меншини.

У виданні наголошують, що йдеться про незавершену суперечку з Україною, яка нібито порушила права угорської меншини та надзвичайно обмежила їхні права у 2015 році.

Сійярто сподівається, що з новим міністром закордонних справ України вдасться знайти рішення.