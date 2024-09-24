Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оголосив про візит українського колеги Андрія Сибіги, який відбудеться наступного тижня.

Про це пише Index.

За словами Сійярто, глава МЗС України відвідає Будапешт наступного тижня, оскільки існує незавершена суперечка з українською стороною, пов’язана з правами угорської меншини.

У виданні наголошують, що йдеться про незавершену суперечку з Україною, яка нібито порушила права угорської меншини та надзвичайно обмежила їхні права у 2015 році.

Сійярто сподівається, що з новим міністром закордонних справ України вдасться знайти рішення.