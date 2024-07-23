Радослав Сікорський заявив, що ЄС має розпочати переговори про членство України до початку головування Угорщини | Газета «День»

Про це він заявив журналістам за підсумками зустрічі в Брюсселі, повідомляє TVN24.

Сікорський підкреслив, що зустріч глав МЗС стала першою “після варварського нападу на дитячу онкологічну лікарню” в Києві.

“Тому я звернувся до своїх колег-міністрів з проханням зняти національні обмеження на використання далекобійної зброї. Щоб Україна могла запобігати таким атакам у майбутньому, уражаючи ті літаки, які стріляють крилатими ракетами, і ті аеропорти, з яких вони злітають”, сказав він.

На думку голови польського МЗС, ці дії відповідають “самообороні, яка є законною згідно з міжнародним правом”.

“Захист дитячих онкологічних лікарень – це не ескалація”, підсумував Сікорський.

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