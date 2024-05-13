Про це Кулеба повідомив у X.
Під час зустрічі голова українського зовнішньополітичного відомства подякував сербському лідеру за згоду провести українсько-сербський бізнес-форум, а також відновити роботу сербського посольства в Україні вперше з березня 2022 року.
“Ми також обговорили шлях наших країн до Європейського Союзу. Проєкт об’єднаної Європи буде повним лише з приєднанням Східної Європи та Західних Балкан”, – написав міністр закордонник справ, говорячи про майбутнє членство України та Сербії в ЄС.
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