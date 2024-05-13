Очільник МЗС України Дмитро Кулеба під час візиту до Белграда зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем, з яким обговорив двосторонні відносини та європейську інтеграцію.

Про це Кулеба повідомив у X.

Під час зустрічі голова українського зовнішньополітичного відомства подякував сербському лідеру за згоду провести українсько-сербський бізнес-форум, а також відновити роботу сербського посольства в Україні вперше з березня 2022 року.

“Ми також обговорили шлях наших країн до Європейського Союзу. Проєкт об’єднаної Європи буде повним лише з приєднанням Східної Європи та Західних Балкан”, – написав міністр закордонник справ, говорячи про майбутнє членство України та Сербії в ЄС.