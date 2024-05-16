Війна поглибила існуючі проблеми у державній службі, серед яких особливою є нестача людського капіталу.

Про це заявила Голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина під час Всеукраїнської конференції «Два роки війни: наслідки та перспективи».

“Нам катастрофічно бракує фахівців. Наразі ця проблема спостерігається у державних органах і в органах місцевого самоврядування. Відтак, серед основних пріоритетів роботи Національного агентства залишається реформа системи оплати праці державних службовців. Наша мета — залучати кваліфіковані кадри та мати можливість утримувати їх за рахунок конкурентної заробітної плати. Також працюємо над впровадження Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”. Окрім того, важливим завданням є відновлення конкурсної процедури на посади державної служби”, — наголосила вона.

Голова Агентства підкреслила важливість залучення молодих фахівців на публічну службу, оскільки вони можуть принести нові підходи та інновації у роботу державних органів.