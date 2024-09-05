Найближчим часом в Україні не планується випуск нової банкноти номіналом 5000 гривень.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтервʼю Liga.net.

За його словами, наявні номінали повністю відповідають сучасній економічній ситуації в країні.

Пишний також спростував чутки про можливу відмову від дрібних розмінних монет в Україні. Він зазначив, що Національний банк постійно оцінює питання деномінації, але на основі поточного обігу немає підстав для таких змін.

“Щодо деномінації – це окреме питання, яке ми постійно аналізуємо, враховуючи звернення монет, поки такого рішення немає”, — сказав він.