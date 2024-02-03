Про це він повідомив у соцмережі Х.

“Російська агресія принесла страждання Гостомелю, Бучі та Бородянці в Україні. Як голова ОБСЄ, зустрівся з цими громадами, щоб висловити солідарність. Мальтійське головування нагадуватиме світові про звірства, яких вони зазнали”, — написав чинний голова організації.

Зокрема, під час візиту йому розповіли про воєнні злочини в Бучанській громаді під час лютого-березня 2022 року.

“Важко на душі, бо розуміємо скільки страждань та болю принесла ця війна. Я дякую Вам за вашу стійкість і бажаю тільки перемоги”, — сказав Ієн Борг.

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