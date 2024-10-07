Про це йдеться на сайті підприємства.

“До наглядової ради АТ «Укрзалізниця» надійшла заява від Євгена Лященка про дострокове припинення повноважень голови правління. Наглядова рада має намір розглянути заяву найближчими днями та прийняти всі необхідні рішення відповідно до діючих процедур”, – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про призначення головою правління АТ «Укрзалізниця» Євгена Лященка у березні 2023 року – терміном на два роки.

В “Укрзалізницю” Євген Лященко прийшов разом зі своїм попередником Олександром Камишіним в 2021 році. Він займав посаду члена правління УЗ і відповідав за фінансовий блок питань.