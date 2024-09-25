Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін звернувся до громадськості з проханням допомогти в ідентифікації людини, яка постійно стежить за ним.

Відповідне відеозвернення Шабунін опублікував на своїй сторінці у Facebook.

“Допоможіть ідентифікувати людину на відео. Це, скоріше за все, чорт з Татарово/Портновських силовиків”, — зазначив він.

Очільник ЦПК зазначив, що звик жити під постійним зовнішнім спостереженням, у тому числі з боку силовиків влади. Проте, за його словами, це не врятувало його від нападів, провокацій, підпалу його дому, а також від терористичного акту, коли під двері його сліпої матері кинули гранату.

Шабунін наголосив, після підпалу, Володимир Зеленський заявив, що очікує на швидке розслідування від правоохоронців. Проте, Шабунін стверджує, що “правоохоронці” роблять все можливе, щоб не знайти навіть виконавців злочину.

На його думку, таке спостереження може бути частиною підготовки до нових загроз, можливо, з боку державних структур або осіб, які наживалися на державних закупівлях зброї, і яку нарешті почали “вичавлювати”.

“Тим більше, що мої фото, зроблені конкретно цим чортом, зʼявлялися на Портновських і довколаОПешних ресурсах. Щодо якості роботи цих “профі”, то повторю аксіому від Ніколова: “Корупція породжує рукожопість”, — написав Шабунін.

Нагадаємо, у березні цього року проти голови ЦПК порушило справи Державне бюро розслідувань (ДБР) за ухилення від військової служби та підробку документів.

Також український блогер Володимир Бойко опублікував на своїй сторінці історію про ухилення Віталія Шабуніна від служби в 207 окремому батальйоні територіальної оборони, де він числився солдатом. Окрім того, 7 березня блогер опублікував фото Шабуніна на Осокорках в Києві, тоді як батальйон, в котрому начебто служив громадський активіст, виконував бойові завдання в Донецькій області.

У розпорядженні нашої редакції є відео з київського ресторану “Зігзаг” датованого 29 квітням 2023 року, де заснято Віталія Шабуніна у компанії людей.

Представлений скриншот підтверджує слова блогера Бойко про те, що Віталій весною 2023 року не знаходився у місці перебування своєї військової частини.

До того ж, навряд чи те, що ми бачимо на скриншоті, можна назвати бойовим завданням.