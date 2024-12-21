Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, він провів багато зустрічей з Бернсом за час повномасштабної війни — в Україні, Європі та США. Про них не повідомляли публічно.
«Але зараз, після останнього візиту, варто сказати відкрито. Бажаю тобі, Білле, і твоїй сімʼї тільки найкращого! Хай удача тебе підтримує», — зазначив Зеленський.
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