Про це заявив голова “Укренерго” Володимир Кудрицький в інтерв’ю телеканалу “Суспільне”.
“Звичайно, що є проблеми з дефіцитом, але з хороших новин: через там пару тижнів ми очікуємо покращення ситуації, тому що буде збільшений обсяг генерації, вийдуть з ремонтів деякі генеруючі потужності, деякі блоки на електростанціях”, — повідомив Кудрицький.
За його словами, дефіцит трохи зменшиться. Протягом серпня дефіцит буде поступово зменшуватись, а також у вересні і в жовтні, якщо не буде нових масштабних обстрілів.
“У нас є досить непогані шанси пройти цей період або без відключень, або з радикально меншими відключеннями, ніж зараз”, — сказав він.
Кудрицький нагадав, що в Україні половина генерації, яка була станом на початок березня цього року, пошкоджена або розбита.
“І знаєте я вам так скажу що будь-яка інша енергосистема в цій ситуації просто би сколапсувала, просто би був повний блекаут на тижні або місяці”, — додав голова “Укренерго”.
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