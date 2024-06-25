Про це повідомив Тарас Мельничук.

Кабінет Міністрів України погодив звільнення Сергія Сергійовича Борзова з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації. Сергій Борзов, начальник Вінницької обласної військової адміністрації, подав у відставку через стан здоров’я. Він зазначив, що працював на цій посаді протягом чотирьох років, з яких два з половиною – в умовах повномасштабної війни з Росією.

Уряд також призначив Руслану Величко-Трифонюк заступником міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції.

Нагадаємо, що Сергій Борзов, керівник Вінницької військово-цивільної адміністрації, взяв участь у церемонії спецпогашення поштової марки, присвяченої 32-й річниці заснування військової частини 24 прикордонного загону. Під час заходу він був помічений з годинником швейцарської компанії Rolex, модель Yacht-Master 42 з корпусом із 18-каратного білого золота.