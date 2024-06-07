Про це він повідомив у Фейсбуці.

«Підписав прийнятий Верховною Радою України Закон «Про застосування англійської мови в Україні», — написав спікер.

Він висловив переконання, що важливість цього закону, ініційованого Президентом, буде оцінена прийдешніми поколіннями.

«Це реальний шанс інтелектуальної, культурної, історичної, ментальної та духовної трансформації для кожного з нас. Це реальний шанс для українських дітей стати частиною світової цивілізації. Це реальний шанс, а не політичні виверти, на втілення одвічного українського запиту: «Геть від Москви». Не змарнуймо цей шанс», — наголосив Стефанчук.