Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів Президентові Володимиру Зеленському про нові деталі операції в Курській області, бої на Покровському напрямку та захист Торецька.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі.

«Сьогоднішня доповідь головкома Сирського. Перш за все фронтова ситуація і наші заходи контролю над нею. Тривають важкі бої на Покровському напрямку, захист Торецька. Вдячний за кожен результат у знищенні окупанта. Працюємо над забезпеченням зброєю та необхідними сильними рішеннями партнерів наших дій на фронті. Головком доповів і щодо нових деталей операції в Курській області. Досягаємо поставлених цілей. На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави», – зазначив Зеленський.

Він зауважив, що обговорив із Сирським і деякі аспекти української ракетної програми.

«Дякую всім, хто працює для України саме в цьому – у розробці та виробництві ракет», – зазначив Президент.