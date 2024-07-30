Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у вівторок, 30 липня, провів телефонну розмову з главою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном: сторони обговорили поточну ситуацію на фронті.

Про це Сирський повідомив у Facebook.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що пріоритетами для України є досягнення переваги в повітрі над ворогом та розширення можливості ураження військових обʼєктів РФ.

“Обговорили поточну ситуацію на фронті. Подякував за відчутне посилення української ППО і за допомогу озброєнням, боєприпасами та технікою. Пріоритетами для нас залишається досягнення переваги у повітрі і розширення можливостей для ураження ворожих обʼєктів, незалежно від їхнього розташування”, – написав Сирський.

2 липня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поспілкувався з очільником Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном щодо потреб українського війська в озброєнні.