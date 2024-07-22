Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський перевірив хід підготовки резервів до участі у бойових діях, зокрема використання дронів.

Про це він повідомив у Фейсбуці.

За словами Сирського, він працює на найгарячіших ділянках східного фронту.

“Ворог не зважає на доволі високий рівень втрат та продовжує рватися в напрямку Покровська. Жорсткі бої тривають в Красногоровці, в районах Прогреса, Залізного, Північного, Часового Яра. Окупанти не полишають спроб захопити Стельмахівку, Макіївку, атакують наші позиції в Іванівському, Кліщіївці, намагаються захопити острови пойми лівого берега річки Дніпро. Фактично по всьому фронту відбуваються активні бойові дії різної інтенсивності”, – підкреслив головнокомандувач.

На його переконання, для зупинення наступу чисельно переважаючого ворога потрібне ефективне вогневе ураження основних сил росіян та їхніх резервів на дальніх підступах, комплексне ураження перед переднім краєм, стійке утримання підготовлених в інженерному відношенні рубежів і позицій, максимально ефективне використання всіх можливостей зброї та боєприпасів, насамперед бойових дронів, в яких Україна має перевагу.

Також це, за словами Сирського, опанування нових способів знищення розвідувальних БПЛА ворога в умовах тотального дефіциту зенітних ракет малої дальності, тільки з використанням засобів РЕБ та fpv-дронів.

“Здається, нічого нового. Разом з тим, це потребує майстерності у застосуванні зброї та техніки, влучного вогню, маневру вогнем, силами та засобами – тобто якісної підготовки всіх категорій військовослужбовців до виконання бойових завдань”, – зазначив головнокомандувач.

На його думку, важливе значення має підготовка штабів всіх рівнів, з метою максимального використання бойових можливостей військ і мінімізації втрат.

Тому, повідомив Сирський, цього разу він також перевірив хід підготовки резервів до участі у бойових діях.

“Відмічаю максимальне наближення занять до реальної бойової обстановки, використання дронів зі скидами та fpv-дронів для імітації дій противника, що дозволяє навчати наших воїнів практично знищувати цей вкрай небезпечний вид зброї”, – зауважив головнокомандувач. Він переконаний, що “варто використовувати нашу перевагу у застосуванні бойових дронів та fpv-дронів у знищенні БПЛА противника”.

Як додав Сирський, він зустрівся з кожним командиром бригади, які ведуть оборону на напрямках головних дій російських військ, та обговорив питання щодо підвищення ефективності дій Сил оборони, поповнення втрат, забезпечення боєприпасами, вирішення інших проблемних питань.

Крім того, головнокомандувач подякував воїнам за мужність, стійкість та героїзм, які вони щоденно проявляють при захисті Української держави та вручив відзнаки.