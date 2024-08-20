Відповідну доповідь та мапу він показав на Конгресі місцевих і регіональних влад. Виступ транслювали в ефірі телемарафону.

Сирський повідомив, що на півночі України росіяни продовжують обстрілювати населені пункти у Сумській і Чернігівській областях, а також проводять збройні провокації та ведуть диверсійно-розвідувальну діяльність.

Аби створити зону безпеки, припинити обстріли з території РФ по цивільних об’єктах на Сумщині та випередити окупантів, українські угрупування “ведуть наступальну оборону” на Курському напрямку, заявив головком ЗСУ.

За його даними, впродовж наступу на території Курської області українські сили просунулися на глибину оборони росіян від 28 до 35 км, а також оволоділи 1263 кв км та взяли під контроль 92 населені пункти.

Натомість росіяни ведуть маневрену оборону, намагаються не допустити подальшого просування українських підрозділів вглиб території РФ, а також нарощують угрупування та переміщають війська з інших напрямків, зазначив Сирський.

Головком додав, що подальші дії українських військ на цьому напрямку залежатимуть від розвитку оперативної обстановки.

Також Сирський показав мапу, на якій видно територію, котру українські сили контролюють у Курській області. Так, можна дізнатися, що ЗСУ просунулися до Коренівки (ще контролюється РФ) на заході, північніше Шептуховки (вже контрольована Україною) та Спального на Сході (теж під українським контролем).

Від Шептуховки до Льгова та автошляху Е38, що йде напряму до Курська, — 35 км по дорозі.