Про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

«З метою перевірки ситуації в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка та з’ясування обставин нещодавніх втрат серед особового складу, Головнокомандувачем ЗС України прийнято рішення щодо виїзду в зону відповідальності з’єднання комплексної робочої групи на чолі з начальником Військової служби правопорядку ЗС України», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось раніше, парамедик Катерина Поліщук «Пташка» звернулася до Президента Володимира Зеленського із проханням провести службову перевірку в 59-й окремі мотопіхотній бригаді ім. Якова Гандзюка, у якій вона служила. Зокрема, парамедик просила «звернути увагу та провести службову перевірку за фактами злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтування життям та здоровʼям особового складу, дії, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців».