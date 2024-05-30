Про це він повідомив у Фейсбуці.

“Для підвищення оперативності в управлінні та вирішенні проблемних питань з нарощування наших сил та засобів на активних ділянках фронту працював у бригадах та батальйонах, які ведуть оборону на Харківському напрямку”, – зазначив Сирський.

Він поінформував, що “ворог продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча – Липці та в районі Вовчанська, шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків та з полігонів”.

“Втім, цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони. До того ж дії ворога ускладнені посиленням нашої оборони завдяки своєчасному прийняттю рішень щодо перекидання резервів на загрозливі напрямки”, – підкреслив головнокомандувач.

Він додав, що створення резерву боєприпасів також забезпечило ефективне ураження ворога та зниження його наступальних можливостей. Тому росіяни перейшли до тактики ураження українських позицій вогнем артилерії та ударами КАБів.

“В цих умовах першочергове значення набуває фізичне знищення літаків-носіїв КАБів, БПЛА розвідників та корегувальників вогню, захист РЕБом своїх військ, маскування та використання макетів”, – зауважив Сирський.

За його словами, “звичайно, все це не нові, але дуже актуальні питання, від вирішення яких напряму залежить життя наших бійців та стійкість оборони”.