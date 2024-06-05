Про це він повідомив у Фейсбуці.

Як зауважив головнокомандувач, російські війська продовжують вести наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля на Курахівському, Покровському, Купʼянському та Харківському напрямках, проводять активні штурмові дії у Вовчанську та на підступах до Часового Яру з метою заволодіння цими містами та взяття їх під контроль.

На інших напрямках загарбники вдаються до наступальних дій з метою розтягування лінії активного фронту, сковування підрозділів Сил оборони й недопущення перекидання їх на інші ділянки ведення бойових дій.

У цілому, за даними Сирського, ситуація залишається складною через високу інтенсивність бойових дій та широке використання військами РФ бронетехніки, застосування ними значної кількості керованих авіаційних бомб.

На Харківському напрямку ворог концентрує свої головні зусилля й намагається просуватися в напрямку Глибоке – Липці, але зазнає значних втрат та не має успіху.

“У Вовчанську наша головна задача на цьому етапі стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватись вперед для звільнення наших територій”, – зазначив головнокомандувач.

Складна ситуація, за його словами, у районі Купʼянська. Російська армія намагається прорвати там оборону з двох напрямків, тривають жорсткі бої. Завдання ЗСУ – зупинити ворога і примусити його перейти до оборони. “Моя задача забезпечити цей напрямок достатньою кількістю боєприпасів та боєздатними резервами, що дозволить значно зміцнити оборону”, – додав Сирський.