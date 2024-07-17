Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
У Генштабі пояснили, що програма є універсальною системою для кожного підрозділу, і приділяє особливу вагу:
- удосконаленню підготовки українських захисників;
- підвищенню якості їхнього навчання;
- покращенню надання медичної допомоги на всіх етапах;
- забезпеченню відпочинку особового складу, який виконує бойові завдання та низці інших заходів.
Дії командирів підрозділів — також важливий аспект програми, запевнили у Генштабі, адже, як там зауважують, на командування «покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу».
«Ми боремося за нашу землю, але життя українського солдата — найважливіше. Позицію можна повернути, життя — ні», — наголосили у ЗСУ.
У Генштабі подякували волонтерам та громадським діячам, які долучилися до роботи над програмою. Наголошують, що її практичне втілення триватиме під особистим контролем Сирського.
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