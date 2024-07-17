За дорученням головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського у війську запровадили програму дій «Збереження життя військовослужбовців».

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

У Генштабі пояснили, що програма є універсальною системою для кожного підрозділу, і приділяє особливу вагу:

удосконаленню підготовки українських захисників;

підвищенню якості їхнього навчання;

покращенню надання медичної допомоги на всіх етапах;

забезпеченню відпочинку особового складу, який виконує бойові завдання та низці інших заходів.

Дії командирів підрозділів — також важливий аспект програми, запевнили у Генштабі, адже, як там зауважують, на командування «покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу».

«Ми боремося за нашу землю, але життя українського солдата — найважливіше. Позицію можна повернути, життя — ні», — наголосили у ЗСУ.

У Генштабі подякували волонтерам та громадським діячам, які долучилися до роботи над програмою. Наголошують, що її практичне втілення триватиме під особистим контролем Сирського.