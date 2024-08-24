У День Незалежності України генерал Олександр Сирський нагородив воїнів-десантників, які ведуть бойові дії в Курській області РФ.

Відповідне повідомлення опублікувало Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ на сторінці у Facebook.

“Сьогодні 24 серпня, з нагоди Дня Незалежності України Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський вручив Державні нагороди та відомчі відзнаки воїнам-десантникам декількох бригад Десантно-штурмових військ ЗС України, які ведуть бойові дії на території Курської області Російської Федерації”, — йдеться у повідомленні.

Виступаючи перед десантниками, Сирський відзначив важливу роль, яку зіграли бригади Десантно-штурмових військ ЗС України у проведенні штурмових та наступальних дій, а також підкреслив значення Курської операції для українців та міжнародної спільноти.

“Завдяки вам — збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах”, — зазначив генерал Сирський.

Вручивши нагороди, головнокомандувач ЗСУ подякував воїнам за службу.

“Дякую вам, воїни, за сміливість і відданість українському народу!” — сказав генерал Олександр Сирський.