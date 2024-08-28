Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що найбільша проблема України у війні з Росією це що союзники Києва бояться схвалити нову політику підтримки України, бояться ескалації.

Про це він сказав на спільній пресконференції з главою польського МЗС Радославом Сікорським у Польщі, куди 28 серпня Кулеба прибув з офіційним візитом. Посадовця цитує Reuters.

“Якби страх перед ескалацією не був головним фактором, що впливав на рішення союзників, Україна зараз була б у набагато кращому становищі й отримала б необхідну зброю набагато раніше”, — сказав глава МЗС.

Як сказав міністр, від самого початку широкомасштабного вторгнення РФ найбільшою проблемою, з якою зіткнулася Україна, є домінування концепції ескалації в процесах ухвалення рішень серед міжнародних партнерів Києва.

“Більшість наших партнерів бояться обговорювати майбутнє Росії… Це те, що дуже засмучує, тому що якщо ми не говоримо про майбутнє джерела загрози, то ми не можемо будувати стратегію”, — додав Дмитро Кулеба і запевнив, що в Росії тим часом є чітка стратегія і мета — знищити Україну. “Не бійтеся реакції Росії, ми не боїмося. Ми нічого не боїмося. Допоможіть нам. Дайте нам те, що нам потрібно. Ми виграємо цю війну, а потім будемо читати історичні книги про те, як ми разом приймали рішення”, — сказав він також.

Міністр закордонних справ Польщі Сікорський своєю чергою заявив, що поки Росія застосовує проти України далекобійну зброю, союзники повинні “дозволити Україні воювати тим, чим вона володіє, тим, чим ми їй доставили — доставляймо це ще”.