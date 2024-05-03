У “Забороні”, де Клопотенка назвали х*есосом заявили, що з кухарем вони не вели комунікації та у них нема підкастів. Про це у мережі Х повідомила головна редакторка видання.

“Як головна редакторка Заборони кажу: ніхто з редакції цього не писав. По-перше, такої комунікації не може бути.

По-друге, ніяких “підкастів” (закочує очі) в нас немає. По-третє, розумію: перевірити, чи справжній цей акаунт — важко. І написати спочатку в редакцію – немає часу” – написала вона.

Але читачі у коментарях їй заперечили. Мовляв, у повідовленнях вказано, що рубрику тільки запускають та й таке листування з боку журналістів видання нікого не здивувало. Користувачі соціальних мереж майже одностайно підтримали Клопотенка.

“Не переживайте, ваше не-вибачення, падіння у глухе заперечення з аргументами рівня “єтава ні можьіт бьіть” та пасивна агресія на адресу людини, що від імені вашого сайтика отримала слюрну характеристику вашій репутації не допоможуть.” – написала одна із користувачок.

Більш того, один із користувачів навіть знайшов подкаст схожого формату на Ютуб-каналі видання і надіслав підтвердження під пост редакторки.