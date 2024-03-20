Президент України наголосив на необхідності посилення ППО, зокрема на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та інших регіонах України. що потерпають від російського терору.

Володимир Зеленський висловив співчуття всім рідним та близьким людей, що загинули сьогодні внаслідок атаки РФ по Харкову.

Наостанок Президент подякував нашим захисникам:

“Дякую всім, хто захищає нормальне життя в наших містах і селах! Дякую всім у світі, хто допомагає! Дякую кожному й кожній, хто б’ється заради нашої держави та людей і хто працює на оборону, на Україну! Ми обов’язково маємо вистояти й гарантувати Україні надійну безпеку. Всій Україні.”, — зі звернення Зеленського